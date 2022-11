Belve, l’incredibile rivelazione di Alessandra Celentano

Questa sera in seconda serata su Raidue torna Belve. Protagonista di una graffiante intervista della conduttrice Francesca Fagnani, anche la coreografa ed ex ballerina Alessandra Celentano, che per la prima volta si apre su un particolare “bollente” della sua vita privata:

“Sono casta da 13 anni (….) Sono sempre stata un pò difficile: quelli più giovani di me non li guardo, quelli più vecchi di me non li guardo, quelli della mia età mi sembrano un pò passatelli. Capisce che è difficile?”

L’insegnante più severa di Amici di Maria De Filippi, che non si è mai pentita dei modi decisi utilizzati con gli allievi (“Non esiste, assolutamente”) ha anche parlato della mancata maternità: “Mi è dispiaciuto perchè è stata la causa della mia separazione. Abbiamo anche provato con delle inseminazioni che non sono andate in porto. A un certo punto mi sono fermata perchè l’accanimento non mi piace: si vede che non doveva essere“.

Le “belve” della settimana

Come annunciato da Francesca Fagnani qualche giorno fa su Twitter, da questa settimana Belve andrà in onda solo il martedì e il mercoledì (“giorni in cui riusciamo a non partire troppo tardi nel rispetto del pubblico, dell’ospite e del lavoro di tutti”). Questa sera, subito dopo Il Collegio, oltre ad Alessandra Celentano sarà ospite anche l’attrice Eva Grimaldi. Domani, al termine del film Addio al Nubilato, sarà la volta di Vera Gemma e Alessandro di Battista.