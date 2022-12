Bullismo a scuola: rinchiusi in comunità due minorenni

L’ennesima notizia di atti di bullismo, questa volta da Padova, è salita alla ribalta. Pochi giorni fa due ragazzi di 16 e 15 anni sono stati accusati di reati contro il patrimonio e la persona ai danni di loro coetanei. La squadra mobile di Padova ha quindi dato esecuzione ad un’ordinanza del gip di Venezia che ha disposto il collocamento in comunità e l’affido al Servizio Sociale Minorile del Ministero della Giustizia per i due minori.

Cosa è accaduto?

Il primo dei reati, che concorre a comporre un quadro di bullismo reiterato, di cui sono accusati i due minorenni risale al novembre del 2021. Il 15enne, insieme ad altri suoi amici, mentre erano a scuola, colpiva un coetaneo con un pugno allo stomaco accusandolo falsamente di aver preso in giro uno di loro e minacciandolo di ulteriori aggressioni anche fuori scuola. L’aggressore, poi, avrebbe così costretto la vittima a raggiungerlo nei bagni per estorcergli 10 euro ed altri 40 il giorno seguente.

A maggio di quest’anno, invece il 16enne ha sottratto con violenza ad un altro minore un anello in oro, colpendolo poi con un pugno e minacciandolo di ulteriori aggressioni.

Nel mese di giugno, invece, si sono verificati altri episodi di rapini e in uno di questi il 15enne e il 16enne hanno agito in coppia insieme ad altri dieci ragazzi. I due (il più grande armato di coltello) minacciavano in Prato della Valle un 14enne costringendolo a consegnare loro 20 euro. Lo stesso giorno sempre il 16enne armato di coltello minacciava un 15enne costringendolo a consegnargli la felpa della “Nike” del valore di 120 euro che indossava in quel momento.

Nonostante temessero ripercussioni e sebbene inizialmente si rifiutassero anche di tornare a scuola, le vittime, grazie anche al sostegno dai loro genitori, hanno trovato il coraggio di denunciare e chiedere aiuto alle Forze dell’Ordine, consentendo così di individuarne i responsabili.