Guerra in Ucraina, bombardata la capitale: Kiev senza acqua

A causa dei bombardamenti russi di questa mattina, venerdì 16 dicembre, Kiev, la capitale dell’Ucraina è rimasta senza fornitura idrica, come dichiarato dal sindaco di Vitaly Klitschko: “A causa dei danni all’infrastruttura energetica, ci sono interruzioni nell’erogazione dell’acqua in tutte le zone della capitale”. Inoltre, il primo cittadino ha fatto sapere che i treni della la metropolitana non viaggiano perché le stazioni servono come rifugio per i cittadini, aggiungendo che la capitale ucraina è stata colpita da “72 missili in un’ora”.

“Le truppe russe hanno appena effettuato almeno tre attacchi nella regione di Kharkiv contro le infrastrutture critiche della regione”, ha detto il governatore Sinegubov. Colpita anche Kryvyi Rih, città di origine del presidente Zelensky. Gli attacchi russi hanno interrotto la corrente in diverse località del Paese, tra cui Kharkiv.“Esplosioni a Kharkiv per il secondo giorno consecutivo”, ha scritto su Telegram il suo sindaco, Ihor Terekhov, precisando che “Kharkiv non ha più elettricità”.

“Quindici missili sono stati lanciati sulla regione di Zaporizhzhia”, area dove si trova la centrale nucleare più grande d’Europa. Lo hanno riferito il capo dell’amministrazione militare regionale Oleksandr Starukh e il segretario del consiglio comunale della città Anatoly Kurtev, citati da Unian. Starukh ha invitato i cittadini a prepararsi a possibili restrizioni della distribuzione di corrente elettrica e acqua fino al ripristino delle infrastrutture danneggiate.