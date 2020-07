Cagliari-Atalanta, le probabili formazioni del match del 30° turno

3-5-2

P Cragno D Carboni D Pisacane D Lykogiannis C Nandez C Rog C Nainggolan C Ionita D Mattiello A Joao Pedro A Simeone

All. Walter Zenga

Indisponibili: Oliva, Pavoletti, Klavan, Pereiro

Squalificati: Lu.Pellegrini

Panchina: Rafael, Ceppitelli, Walukiewicz, Cigarini, Faragò, Birsa, Paloschi, Ragatzu

QUI CAGLIARI – Squalificato Pellegrini e out Ceppitelli, in difesa tocca a Mattiello e Carboni. In mezzo al campo Ionita, Nandez ed uno tra Rog e Cigarini. In avanti Nainggolan dietro le due punte Simeone e Joao Pedro.