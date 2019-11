Alla “Sardegna Arena” andrà in scena Cagliari-Fiorentina, il lunch match della dodicesima giornata: le probabili formazioni della partita

Cagliari-Fiorentina ci terrà compagnia con il pranzo della domenica. Alla “Sardegna Arena” andrà in scena una bella partita tra due squadre che stanno regalando molte gioie per gli amanti del calcio. Soprattutto i sardi, vera rivelazione del campionato, hanno intenzione di dare continuità ai loro ottimi risultati per inseguire il sogno Europa.

Montella non avrà a disposizione Ribery, che dovrà scontare un’altra giornata di squalifica. Maran continuerà a convivere con i soliti dubbi di formazioni, che saranno sciolti soltanto a ridosso della partita. La Fiorentina è alla ricerca di un po’ di costanza, dopo i risultati altalenanti della ultime giornate ed una vittoria alla Sardegna Arena, darebbe grande lustro all’ambiente.

Il fischio del match è previsto alle ore 12.30

Le probabili formazioni di Cagliari-Fiorentina