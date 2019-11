Juventus-Milan, le probabili formazioni: Ronaldo in dubbio, torna Suso

4-3-1-2

P Szczesny C Cuadrado D Bonucci D De Ligt D Alex Sandro C Khedira C Pjanic C Matuidi C Ramsey A Dybala A Cristiano Ronaldo

All. Sarri

Indisponibili: Chiellini

Squalificati:-

Panchina: Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Danilo, Demiral, Bentancur, Bernardeschi, Emre Can, Douglas Costa, Rabiot, Higuain

QUI JUVENTUS- Da valutare le condizioni di Ronaldo e De Ligt, che non sono al meglio ma dovrebbero esserci. In caso di forfait del portoghese pronto Higuain. In panchina Douglas Costa, nonostante la rete in Champions League.