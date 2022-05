Cagliari-Inter: le probabili formazioni del match

Cagliari e Inter si affrontano nella 37esima giornata di Serie A in una sfida che mette in palio punti fondamentali per entrambe le squadre. Dopo il pareggio al 99′ contro la Salernitana, infatti, i sardi hanno bisogno di portare a casa un risultato positivo per allungare fino all’ultimo turno le speranze di salvezza. Dall’altra parte, invece, i nerazzurri cercano punti chiave per la vittoria del campionato. Per l’Inter, infatti, fallire la sfida in Sardegna potrebbe significare la fine del sogno scudetto che andrebbe ai rivali e cugini del Milan.

QUI CAGLIARI Agostini dovrebbe confermare modulo e interpreti della trasferta di Salerno. Davanti a Cragno, dunque, ci dovrebbero essere Ceppitelli, Lovato e Altare. In mezzo al campo pronti Deiola, Grassi e Rog, con Bellanova e Lykogiannis sugli esterni. In avanti ci sarà Joao Pedro, con Pavoletti in vantaggio su Keita Balde.

QUI INTER L’Inter deve fare i conti con il recente impegno in finale di Coppa Italia, disputata mercoledì contro la Juventus. Inzaghi dovrebbe scegliere Skriniar, de Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic. A centrocampo confermati Barella, Brozovic e Calhanoglu, con Perisic sulla fascia sinistra e uno tra Dumfries e Darmian a destra. In attacco Lautaro e Correa sono i favoriti.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Lovato, Altare; Bellanova, Rog, Grassi, Deiola, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro.