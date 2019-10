4-3-1-2

P Olsen D Pinna D Pisacane D Ceppitelli D Pellegrini C Nandez C Cigarini C Rog C Nainggolan A Joao Pedro A Simeone

All. Maran

Indisponibili: Deiola, Cacciatore, Lykogiannis, Mattiello, Cragno, Pavoletti

Squalificati: –

Panchina: Rafael, Aresti, Walukiewicz, Klavan, Faragò, Castro, Oliva, Birsa, Ionita, Cerri, Ragatzu

QUI CAGLIARI – Maran rischiererà Nainggolan in posizione offensiva, per renderlo più pericoloso nella zona in cui può fare la differenza. Qualche dubbio a centrocampo è legato alla titolarità di Castro, che si gioca un posto con Rog. La fascia difensiva sul versante destra potrebbe ricoprirla Pinna, che ha dato buone sensazioni all’allenatore. In attacco nessun dubbio, Joao Pedro e Simeone formeranno il reparto.