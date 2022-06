Calciomercato Atalanta, pazza idea Suarez: la situazione

Sembra la trama di un meraviglioso film. L’Atalanta non è mai stata vicina ad un nome così altisonante in una sessione di calciomercato. La società bergamasca è pronta a regalare alla propria tifoseria un autentico colpo da 90. Per Luis Suarez (classe 87 dell’Atletico Madrid) la strada è tutto fuorché in discesa, ma per un profilo come il suo chiunque sarebbe disposto a fare follie.

Il palmares

Tra i trofei più prestigiosi per l’uruguaiano si contano di certo i 5 campionati spagnoli (4 con il Barcellona e 1 con l’Atletico Madrid), le 4 Coppe di Spagna e le 2 Supercoppa di Spagna. Sul piano internazionale Suarez vanta anche la vittoria di una Champions League e di una Supercoppa Uefa, entrambe con il Barcellona. Non si contano le volte in cui è stato eletto capocannoniere: semplicemente innumerevoli.

La situazione di calciomercato

Sicuramente l’arrivo di Suarez sarebbe quantomai difficoltoso per le casse neroblu. La società, da sempre con un occhio alla linea verde della propria rosa, non è molto avvezza a colpi del genere. Un profilo come quello dell’uruguaiano comporterebbe di certo alcune cessioni eccellenti per far spazio, sia tatticamente che economicamente, ad un suo arrivo. Tra i papabili partenti figura proprio il nome di Luis Muriel, ad esempio, che potrebbe essere messo sul piatto della bilancia per far cassa.Il posto sicuro, poi, non ce l’hanno neanche i vari Miranchuk e Zapata.

Qualora non si dovesse riuscire a trovare l’accordo con Suarez, la società bergamasca punterebbe tutto su Beto dell’Udinese.