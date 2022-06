Calciomercato Lazio, tutto su Carnesecchi: le cifre

Ore caldissime in casa Lazio. Il calciomercato si fa sempre più cocente e la squadra di Maurizio Sarri ha messo gli occhi sul giovane e promettente portiere italiano Marco Carnesecchi, di proprietà dell’Atalanta.

Ormai la volontà del portiere di trasferirsi in biancoceleste è palese e la Lazio rappresenterebbe una tappa importantissima per una carriera in netta ascesa. Il ragazzo, dal suo canto, ha già iniziato a seguire i profili social dei suoi nuovi (probabili) compagni di squadra. Semplice indizio o prova concreta?

Calciomercato Lazio: le cifre per Carnesecchi

La trattativa tra la Lazio e l’Atalanta non è stata particolarmente complicata. L’iniziale richiesta dei bergamaschi di 18 milioni è stata pian piano smussata dalla dirigenza biancoceleste fino ad arrivare alla cifra di 15-16 milioni messi sul piatto per assicurarsi le prestazioni del giovane portiere italiano. L’iniziale della Lazio per il calciatore era di 10 milioni, a causa dell’infortunio che lo costringerà lontano dal terreno di gioco per circa quattro mesi. L’Atalanta, dal suo canto, chiedeva anche una percentuale del 25% sulla futura rivendita del calciatore, certa dell’incremento di valutazione del promettente portiere.

Stando alle ultime informazioni raccolte, sembra si possa chiudere per una cifra vicina ai 13 milioni per il passaggio a titolo definitivo di Marco Carnesecchi dall’Atalanta alla Lazio. Il calciomercato è rovente.