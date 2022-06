Calciomercato Atalanta, deciso finalmente il futuro di Demiral

Era il nodo cruciale delle ultime ore in casa Atalanta. Il calciomercato dei bergamaschi infatti passa indissolubilmente da questo nome. I nerazzurri, dopo aver usufruito di Merih Demiral in prestito per una stagione dalla Juventus, avevano la possibilità di riscattarlo. Il prezzo fissato un anno si aggirava sui 21 mln più bonus, una cifra importante per la Dea, che si è presa del tempo per decidere se pagarla o meno. Alla fine però l’Atalanta ha preso la sua decisione, a poche ore dal termine della data prevista per il diritto di riscatto.

La squadra di Gasperini infatti non ha intenzione di riscattare Demiral a quelle cifre, per tanto il giocatore ritornerà alla Juventus. Difficilmente però il turco farà parte del progetto tecnico bianconero, infatti tante squadre guardano con attenzione la situazione del difensore. Inter e Fiorentina sono le ultime in ordine di tempo ad aver sondato il terreno. I nerazzurri hanno necessità di sostituire un’eventuale partenza di Skriniar verso Parigi, mentre la viola potrebbe perdere Milenkovic, chiamato proprio a Milano per sostituire lo slovacco,

Attenzione anche alla Roma. La Juventus infatti pare aver proposto il giocatore per un eventuale scambio con Zaniolo. I giallorossi però non sembrano intenzionati a perdere il proprio gioiello per acquistare il turco. Il calciomercato di Serie A inizia a movimentarsi.