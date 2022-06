Calciomercato Inter, Asllani ormai è nerazzurro: agenti in sede

Era una trattiva ben avviata, tutti i tasselli sembravano essere messi già da tempo nel giusto posto. Ora però pare essere tutto definito: Kristjan Asllani sta per diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Il giovanissimo centrocampista scuola Empoli è stato scelto come vice Brozovic, puntando fortemente su un profilo dalle grandi prospettive. Dopo la stagione appena terminata, l’albanese ha ben figurato in Serie A, tanto da convincere Marotta ed Ausilio a prenderlo all’apertura del calciomercato.

Trovato l’accordo con l’Empoli per un prestito con diritto di riscatto fissato a 14 mln, in sede nerazzurra sono da poco giunti gli agenti del giocatore. Ai toscani passerà anche Satriano in prestito per sostituire Pinamonti in attacco nella medesima sessione di calciomercato.

Il giocatore perfetto per i nerazzurri

Kristjan rappresenta vero ossigeno per l’Inter. Giocatore di quantità e qualità, svezzato da Andreazzoli prima come mezzala, e poi play davanti alla difesa. Abbina tanta cattiveria agonistica a qualità nei passaggi, basti vedere le sue ultime due partite proprio contro i nerazzurri.

La Beneamata trova così il perfetto sostituto a Marcelo Brozovic, giocatore tanto utile quanto difficile da sostituire. Nella passata stagione si è sentita tanto la mancanza di una sua degna alternativa all’interno della rosa di Inzaghi. Ma con Asllani l’Inter spera di aver risolto definitivamente il problema.