Calciomercato Lazio, fatta per Vecino: Sarri ha il suo pupillo

Ci siamo: Maurizio Sarri è pronto a mettere le mani sul pupillo cercato da tempo. Mattia Vecino sarà un nuovo calciatore della Lazio. Il colpo di calciomercato fa sognare i tifosi biancocelesti. Con l’arrivo del centrocampista la Lazio si candida prepotentemente per le zone alte della classifica. Le dirette avversarie possono seriamente cominciare a preoccuparsi.

Calciomercato Lazio: le cifre per Vecino

Mattia Vecino è pronto a vestire la maglia biancoceleste ed a giocare nella capitale agli ordini di mister Sarri. L’uruguaiano, svincolato dall’Inter al termine dello scorso campionato, firmerà con la Lazio un triennale a due milioni di euro a stagione con opzione per il quarto. Gli aquilotti hanno finalmente il jolly di centrocampo. Partenza preannunciata per Milinkovic Savic che piace molto alla Juventus di Allegri (Pogba out quasi due mesi)?

Vecino: caratteristiche fisiche e tecniche

Vecino è n centrocampista duttile dalle spiccate doti offensive, può ricoprire sia il ruolo di interno destro o sinistro che di trequartista, ma anche di mediano. È rapido nell’uno contro uno e ordinato nella parte tattica. Sa saltare l’uomo, sa inserirsi molto bene senza palla, e possiede anche un gran tiro dalla distanza. L’allenatore e connazionale Diego López, che l’ha avuto al Cagliari, l’ha descritto come una mezzala dotata di dinamismo, tecnica e velocità.