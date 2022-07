Calciomercato Juventus: quasi fatta per Firmino

È una notizia che non può lasciare indifferenti. La bomba di calciomercato della giornata vede Roberto Firmino molto vicino a vestire i colori della Juventus. Il fortissimo attaccante del Liverpool, messo ai margini da un po’ di tempo e definitivamente scalzato dal “nuovo che avanza” Darwin Nunez, può seriamente approdare in Serie A in questa sessione di mercato per far coppia con Vlahovic.

Calciomercato Juventus: cosa sappiamo su Firmino

L’offerta della Juventus per convincere il Liverpool a cedere Roberto Firmino in questa sessione di calciomercato pare essere vicina ai 22 milioni di euro. Di certo una cifra del genere farà sorridere rispetto al valore del calciatore, ma qualora i Reds dovessero accettare si tratterebbe di un colpaccio clamoroso.

L’attaccante brasiliano attualmente percepisce una cifra vicina ai 9 milioni di sterline di stipendio a stagione (circa 10 milioni di euro). Sembra difficile immaginare come la Juventus, notoriamente in rosso con la contabilità, possa permettersi un ingaggio tanto esoso, considerati anche gli ingaggi di altri top player assoluti in questa sessione di mercato del calibro di Angel Di Maria, Bremer e Paul Pogba.

Quel che è certo è che un tandem d’attacco con il brasiliano e Vlahovic, unito alla qualità dei fenomeni che ha in rosa la Vecchia Signora (Di Maria e Chiesa su tutti) potrebbe seriamente far tremare le dirette concorrenti. La Juventus è più carica che mai: il tricolore è un imperativo.