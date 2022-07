Oroscopo di Paolo Fox Giovedì 28 Luglio 2022: Cancro agitato

Ariete Domani finalmente potrete liberarvi di questa Luna storta che vi ha creato ritardi e contrattempi. Dovreste sfruttare le prossime tre giornate per recuperare serenità, soprattutto in amore dove di recente ci sono state tensioni. Perché non programmate qualcosa di divertente per il weekend?

Toro Luna sarà i quadratura e rimarrà così per tre giorni di fila. Questo vorrà dire meno energia psicofisica, meno voglia di fare e più confusione in testa. Se dovete parlare con qualcuno, meglio aspettare domenica, quando vi sentirete meglio.

Gemelli Domani, e nei giorni seguenti, dovrete darvi da fare, lavorare su nuovi progetti che si svilupperanno il prossimo anno. Dovete essere lungimiranti, sia nel lavoro sia in amore. Tutte le storie d’amore che stanno nascendo in questi giorni sono interessanti, anche quelle nate casualmente.

Cancro Domani sarà un’altra giornata in cui dovreste concentrarvi più sull’amore. Mai come ora è importante ricucirsi uno spazio di affetti in cui trovare conforto. Purtroppo sul fronte lavorativo continuano ad arrivare problemi. Tra chi sente tutto il peso sulle sue spalle e chi deve ricominciare da campo, manca la tranquillità. Peggio ancora se qualche amico vi ha voltato le spalle.

Leone Domani potrete cominciare a recuperare dopo un problema causato da chi voleva ostacolarvi. Nulla che non si possa superare! Da qui in avanti le cose andranno sempre meglio, perché Venere presto si unirà al Sole e Mercurio nel segno. Potrete portare avanti progetti e concentrarvi sull’amore.

Vergine Domani dovrete mettervi nell’ottica di iniziare a seminare in vista del prossimo autunno e della prossima primavera. Si preannunciano due periodo molto importanti per voi che siete della Vergine. Chi di recente ha vissuto una crisi in amore, tra Agosto e Settembre potrà vivere nuove emozioni.

Bilancia Domani finalmente vi sarà possibile cominciare a recuperare più forza fisica e serenità. Ne avete un gran bisogno, soprattutto in amore e famiglia ma anche un po’ nel lavoro. Non tutti hanno vissuto una crisi di coppia ma potrebbe esserci stato solo un distacco fisico per vari motivi. In ogni caso meglio non alimentare nuova irascibilità.

Scorpione Domani e venerdì saranno due giornate un po’ faticose. Chi ha dormito male la scorsa notte se ne sarà accorto. Luna vi mette sotto pressione: usate cautela massima e rimandate ogni cosa alla prossima domenica. In amore niente paranoie, non esagerate nell’aiutare chi amate anche se non c’è niente di sbagliato.

Sagittario Domani con questa bella Luna, il Sole, Mercurio e Giove in aspetto interessante dovrete continuare a portare avanti i vostri progetti di vita ambiziosi. Oltretutto, in Agosto si aggiungerà anche Venere nella cricca di chi fa il tifo per voi. Se avrete al vostro fianco qualcuno che cercherà di bloccarvi, non ci penserete due volte a metterlo da parte.

Capricorno Domani finalmente ci sarà una giornata migliore in un quadro generale di tensione. Il fatto è che molte cose stanno cambiando sul lavoro e voi non vorreste tornare a fare le cose di prima. Negli ultimi tempi stanno tornando vecchi problemi e disagi che credevate di aver superato.

Acquario Venerdì e sabato saranno tre giorni pesanti, nervosi e confusi. Luna in opposizione vi potrebbe causare un calo fisico, vi sentirete fuori gioco. Occorrerà particolare prudenza anche in amore: perché non organizzate qualcosa di diverso da vivere con il partner? Dovete avere un po’ di pazienza.