Pogba atterrato a Torino, Di Maria visite ok

Pogba bis alla Juventus. E’ finalmente atterrato “il Polpo” alla sua seconda avventura in bianconero. Un momento importante per il mercato bianconero che, in un giorno solo, mostra a tutti i suoi due acquisti di rilievo: Pogba e il Fideo Di Maria.

L’argentino, infatti, ha varcato le porte del J Medical stamane per le visite mediche di rito. Naturalmente è andato tutto ok. L’argentino si è subito concesso alla folla che ha acclamato il suo nome a gran forza.

Il ritorno di Pogba, l’arrivo di Di Maria è una Juve che punta subito dritto a riprendersi la scena del campionato. Vedremo la risposta delle milanesi.