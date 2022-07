Oroscopo di Paolo Fox Sabato 9 Luglio 2022: Leone perplesso

Ariete Questa è una giornata di recupero per l’Ariete e avremmo anche una domenica importante. Avere stelle interessanti con Giove favorevole spinge a fare tanti progetti, però cercate di non essere impazienti perché alcune risposte non arriveranno prima della fine del mese. Queste 48 ore in arrivo possono permettere di fare pace con una persona se tra mercoledì e giovedì ci sono stati problemi o incomprensioni.

Toro Cercate di essere pazienti. Vanno rispedite al mittente le provocazioni, forse in questo periodo c’è un po’ di stanchezza da combattere, da contrastare. Molto interessante questo cielo per quelli che vogliono fare dei progetti per il 2023. Lasciatevi scivolare le cose addosso.

Gemelli Se è nata da poco una nuova storia non bisogna abbandonarla, tanto più questo fine settimana che rimette in gioco i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro non ci sono delle risposte oppure se le avete avute sono diverse quanto immaginavate di ottenere. Grandi progetti per il 2023, c’è qualcuno che ci sta pensando fin da adesso.

Cancro Una giornata interessante per il segno del Cancro che comunque in questo periodo avrebbe bisogno di tante coccole, protezione e abbracci. Qualsiasi cambiamento abbiate in mente cercate di essere concreti e magari confidatevi anche con delle persone che sono dalla vostra parte. Mercurio in transito offre la possibilità di fare qualcosa di nuovo.

Leone In questo sabato potreste sentirvi un po’ fuori gioco. Avete vissuto una sorta di problema di lavoro nonostante Giove positivo, forse la crescita degli ultimi mesi ha dato fastidio a qualche persona? Attenzione ai nemici subdoli. Fate le cose con calma, domani avrete modo di ragionare molto meglio, oggi c’è una certa dose di perplessità.

Vergine Questo è un sabato che offre delle risposte. Voi avete la tendenza a razionalizzare sempre le cose che vi accadono, anche gli amori mentre invece dovreste cercare di donarvi senza remore. La fine del mese sarà per voi di recupero e questo vale anche per il lavoro perché i progetti nati a Giugno saranno da rivedere o semplicemente da ridimensionare.

Bilancia La Bilancia questo fine settimana dovrebbe liberare la mente e la fantasia, sarà molto importante tenersi lontano dalle provocazioni, da persone che nel passato hanno creato dei problemi. Questo fine settimana è opportuno recuperare serenità anche facendo qualcosa di divertente.

Scorpione Le intuizioni valgono e già da ieri è probabile che abbiate conquistato una visione produttiva delle cose anche più generosa nei confronti degli altri e dell’amore. Un amore che può tornare ad essere protagonista soprattutto negli ultimi 10 giorni di questo mese di Luglio. In arrivo novità che investiranno il lavoro, per qualcuno ci sarà addirittura un cambio di squadra rispetto agli ultimi mesi.

Sagittario Questo è un cielo che segna un avanzamento, anche perché domani la Luna sarà nel vostro segno. Le prossime 48 ore potrebbero portare un inizio importante, i sentimenti che state vivendo adesso non sono così eccitanti questo è vero, persino le coppie sposate o che convivono hanno solo reso un rapporto ufficiale. Siete più presenti nelle questioni di lavoro e meno in quelle sentimentali.

Capricorno Il recupero questo fine settimana è opportuno nonostante tutte le problematiche e le indecisioni che avete dovuto affrontare. Adesso avete un oroscopo che impone un certo rigore anche a livello finanziario. E’ il momento di recuperare e voi sapete come reagire al meglio.

Acquario Preparatevi a vivere giornate complicate per il vostro segno, soprattutto a livello sentimentale. Può esserci stato un periodo di crisi, oppure vi rendete conto che la passione si è spenta.