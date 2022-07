Calciomercato Juventus, rilancio per Zaniolo! Prestito con obbligo

La Juventus non intende mollare la presa. Ormai è decisa a colmare il vuoto lasciato da Paulo Dybala con il fantasista della Roma. Infatti l’idea di puntare su Nicolò Zaniolo non è mai tramontata nella mente di Arrivabene, anzi. La voglia di avere in rosa il giocatore è talmente tanta da spingere la dirigenza bianconera a rilanciare per assicurarsi il numero 22 giallorosso. Lo stesso fantasista si era esposto negli scorsi giorni su un possibile trasferimento a Torino, indispettendo non poco la dirigenza americana dei giallorossi.

Il calciomercato della Juventus passa fortemente da questa trattiva. Un trasferimento molto importante per gli schemi tattici di Allegri, ma anche per le casse juventine. L’offerta presentata nelle ultime ore alla Roma sarebbe quella di un prestito oneroso a 10 mln, con obbligo di riscatto fissato a 40 mln. I capitolini non sembrano soddisfatti dei 50 mln complessivi, valutando di più il cartellino di Zaniolo. Nel frattempo l’ex Inter ha trovato già l’accordo con la Juve per uno stipendio sui 4 mln fino al 2026.

Si attendono presto novità sul fronte Zaniolo, ma il calciomercato della Juventus pare essere entrato definitivamente nel vivo. Prossimamente sono attesi aggiornamenti anche per quanto riguarda la trattiva per Angel Di Maria.