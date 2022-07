Un Posto al Sole anticipazioni: la puntata del 4 Luglio

Nuovo appuntamento settimanale per i fan della celebre soap opera napoletana “Un posto al Sole”, in onda su Rai3 alle 20.45. Scopriamo quindi tutte le anticipazioni relative alla puntata di oggi.

Dopo il periodo di turbolenze che ha caratterizzato la loro relazione, Chiara e Nunzio sono pronti a voltare pagina verso un futuro che li veda sempre più uniti. Motivo per cui la ragazza proporrà al suo fidanzato di fuggire insieme e abbandonare l’Italia, per iniziare una nuova vita insieme all’estero. Il Cammarotta accetta, ma non ci vorrà molto prima che Franco venga a conoscenza di questo suo piano. Al che, Nunzio chiederà al padre se può procurargli dei documenti falsi per raggirare i controlli.

Inoltre, le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che, dopo aver latitato per un bel po’, questa volta Raffaele si ritroverà con le spalle al muro. Infatti, utilizzando il pretesto di un pranzo a casa sua, il Giordano verrà sorpreso con le mani nel sacco da Viola mentre curiosava nel computer di Eugenio. Motivo per cui ora sarà costretto a rivelare la verità riguardo al ricatto di Lello Valsano, che prevedeva l’incolumità della famiglia in cambio di alcuni file posseduti da Eugenio.

Uno spazio nella puntata di oggi avrà anche la storyline dedicata a Mariella, la quale è assolutamente determinata a scrivere un lieto fine per la storia d’amore tra Speranza e Samuel. Il fatto però non troverà il benestare di Guido, che chiederà alla moglie di non intromettersi in faccende che non la riguardano. Parole al vento visto che, stando alle anticipazioni di Un posto al sole, Mariella è ormai decisa nel fare incontrare Samuel e il padre di Speranza e dare loro l’occasione di conoscersi meglio .