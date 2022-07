Anticipazioni Un Posto al Sole: tra Niko e Susanna è di nuovo amore

Scopriamo insieme ciò che accadrà nella puntata del 1 luglio fiction partenopea, in onda tutte le sere alle 20.45 su Rai 3. Secondo le anticipazioni Un Posto al Sole Raffaele ormai, dopo l'”incidente” accaduto a Diego, non può più rifiutarsi di dare a Valsano ciò che gli chiede. Il Giordano si abbasserà ad ingannare Viola ed Eugenio, che con una scusa banale, tenterà di accedere al pc di lui, copiando e riportando i dati al Boss del clan Argento. Riuscirà nel suo intento?

Niko deve ancora digerire la notizia della collaborazione tra Susanna ed un collega di Nicotera, notizia che lo ha riportato al passato, al fallimento del suo matrimonio e del dolore provato per il tradimento della Picardi. Le Anticipazioni Un Posto al Sole ci rivelano che tra i due tornerà l’armonia, poichè Niko capirà che Susanna non prova più nulla per Eugenio. Intanto le condizioni di salute di Lara sono preoccupanti. La Martinelli ha scoperto una macchia di sangue sulle sue lenzuola. Si tratterà di un aborto?

Mariella sta cercando di aiutare aiutare Samuel e Speranza a risolvere i loro problemi con Espedito, addirittura con un pranzo organizzato a casa Del Bue. Le Anticipazioni Un Posto al Sole rivelano che, spronata da Samuel, l’Altieri ha invitato Espedito e spera proprio che la giornata passi nel migliore dei modi, ma il pranzo comincerà nel peggiore dei modi. Per scoprire come continuerà, restiamo sintonizzati su Rai 3!