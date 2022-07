Smart working e mascherine Ffp2: ecco le nuove misure

Il testo è stato discusso ieri pomeriggio, giovedì 30 giugno, da sindacati e associazioni di datori di lavoro insieme al ministero del Lavoro e della Salute. Alla fine dell’incontro, le conclusioni sono state che decade l’uso obbligatorio delle mascherine nei luoghi di lavoro, rimane raccomandata sempre e, però, il titolare potrà decidere per il ripristino in determinati contesti. Nel protocollo si incentiva anche lo smart working.

Come riporta il Corriere della Sera, l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti Ffp2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori quali, ad esempio, trasporti, sanità; rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.

Nel protocollo si incentiva anche lo smart working: “Pur nel mutato contesto e preso atto del venir meno dell’emergenza pandemica, si ritiene che il lavoro agile rappresenti, anche nella situazione attuale, uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia” e anche che «il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili”.