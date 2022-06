Mascherine Ffp2, il governo continua a raccomandarne l’utilizzo

Termina l’oggi l’obbligo redato dal 1° Maggio scorso sull’utilizzo delle mascherine Ffp2 durante le ore lavorative. Una decisione che era stata presa due mesi fa, e che da oggi quindi allenta un po’ la presa verso le restrizioni Covid. Questo però preoccupa il Governo, che teme una nuova ondata di contagi durante il periodo estivo.

Per tale motivo, nella giornata di oggi, è previsto un comunicato sulle nuove disposizioni, comprese qualche passaggio importante sulle mascherine. Verrà anche incoraggiato l’utilizzo dello smart working quando possibile.

Il comunicato previsto in giornata

Come riportato da “La Stampa“, ecco un estratto del comunicato che tra qualche ora verrà divulgato su tutti i canali social del governo. “Le mascherine Ffp2 rimangono un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio. Soprattutto nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di Ffp2 al fine di consentirne ai lavoratori l’utilizzo nei contesti a maggior rischio”.

Sarà ancora compito del datore – continua il comunicato – sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi, individuare “particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (Ffp2). Particolare riguardo ai soggetti fragili sulla base di valutazioni del medico competente”.

Oltre quindi alla mascherina Ffp2, che anche se non più obbligatoria, resta fortemente raccomandata, ci sono altri strumenti di prevenzioni consigliati. Come la sanificazione periodica dei locali e delle postazioni di lavoro, o l’utilizzo di termometri all’ingresso di ogni attività lavorativa. Proibito l’ingresso a chiunque superi i 37,5°. Qualora un lavoratore avesse la febbre, dovrà comunicare la sua condizione al datore di lavoro. Tale regola vale sia per i dipendenti esterni che per quelli d’appalto.

Un altro consiglio previsto nel comunicato sarà quello di scaglionare gli ingressi e le uscite quando possibile. La ventilazione continua dei locali è un altro strumento utile contro la diffusione del virus.