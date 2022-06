Marco Giallini contrario allo spostamento di Rocco Schiavone su Rai 1

Rocco Schiavone, fiction Rai di successo, andata in onda per le prime stagioni su Rai 2, arriverà presto su Rai 1: Marco Giallini contrario

Rocco Schiavone sbarca su Rai 1, ma la scelta non piace in primis al suo protagonista, Marco Giallini. Quest’ultimo, infatti, ospite al Taormina Film Festival ha rilasciato un’intervista a Repubblica in cui ha affermato: “Non la trovo una scelta giusta. È sempre stata una serie trasgressiva e non so quanto possa piacere al pubblico di quella rete. E poi Rai1 non la vedo mai, le cose che fanno non mi fanno impazzire”.

Insomma Giallini non le manda a dire proprio a nessuno, nonostante Rai Fiction sia la casa di produzione che sta dietro ad uno dei personaggi più amati della serialità italiana. Rocco Schiavone, infatti, in onda su Rai 2 dal 2016 negli anni con le sue prime quattro stagioni si è classificata tra le fiction più seguite del secondo canale del servizio pubblico.

Inoltre, circa un mese fa durante il Salone del Libro di Torino, l’autore e sceneggiatore di Rocco Schiavone, Antonio Manzini, aveva espresso in esclusiva a FqMagazine un altro tipo di perplessità sulla mancanza di investimenti produttivi della Rai per il prosieguo della serie. Chiedeva, infatti, che la Rai concedesse più settimane di riprese altrimenti potevano finirla lì. Aveva poi aggiunto un commento sullo stesso Marco Giallini, che secondo il suo punto di vista si è stancato della fiction.

Intanto per rivedere tutte le puntate su RaiPlay, clicca qui.

La trama

La storia è quella del vicequestore della Polizia, Rocco Schiavone, che vedovo da molti anni, viene trasferito per motivi disciplinari da Roma, sua città d’origine, ad Aosta. Si ritroverà qui in una realtà che mal sopporta, completamente diversa da quella in cui è sempre vissuto. Porterà comunque avanti il suo lavoro investigando sui crimini che scombussolano l’apparentemente tranquillo capoluogo valdostano, ma talvolta ricorrendo a metodi al limite della legalità.