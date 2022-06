Love Mi: apertura con gaffe per la giovane Aurora Ramazzotti

Love Mi: apertura con gaffe per la giovane neo-conduttrice Aurora Ramazzotti, affiancata dalla ben più navigata Elenoire Casalegno

Love Mi, il megaconcerto organizzato da Fedex e J-Ax, inizia con una plateale gaffe della giovane neo-conduttrice Aurora Ramazzotti. Figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, Aurora (26 anni) si è ritrovata per la prima volta alla conduzione di un evento di tale portata e in diretta. Affiancata dalla ben più navigata nel settore, Elenoire Casalegno, non ha retto all’emozione. E così in apertura sbaglia il nome del primo artista a salire sul palco: da Rosa Chemical a Rosa Villain è stato un attimo.

La prima a prendere parola è stata la Casalegno, che dopo aver introdotto l’artista e lanciato qualche indizio su di lui, ha ceduto il lancio ad Aurora Ramazzotti. Colta da un lapsus ha, infatti, detto: “Avete capito, siete già carichi, è con noi Rose Villain“. Subito dopo, resasi conto di aver sbagliato la presentazione, si è corretta dicendo con un sorriso imbarazzato: “Nooo, Rosa Chemical, scusatemi, sono emozionata”. In suo aiuto è subito arrivata la collega Casalegno, che l’ha tranquillizzata: “Aurora, ci sta, è la diretta”.

Ma cos’è Love Mi? Un concerto, totalmente gratuito, che è stato pensato e voluto da Fedez. Il cantante, grazie ai permessi del comune di Milano, ha organizzato in piazza Duomo insieme al ritrovato amico J-Ax, un mega evento benefico che ha lanciato una raccolta fondi a favore della Fondazione Tog-Together To Go. Chiunque partecipasse, infatti, poteva donare, attraverso il numero 45595, alla onlus, specializzata nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse.