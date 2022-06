Lukaku, l’Inter riabbraccia il suo gigante: i 5 gol più belli

Lukaku all’Inter è ormai cosa fatta. Il belga è atterrato in mattinata a Milano. Le sue prime parole da neo-nerazzurro fanno già fare i salti di gioia ai tifosi: “Sono troppo contento di essere tornato“. Un’autentica dichiarazione d’amore, dunque. Resterà da capire in che modo Simone Inzaghi riuscirà a collocare l’attaccante nel suo scacchiere e, soprattutto, chi sono i sacrificabili per il Lukaku-Bis.

Lukaku-Inter: i 5 gol più belli

5) Genoa 0-3 Inter

Un gol che mette in luce una delle sue qualità più dirompenti: la progressione in campo aperto. Lukaku è sempre stato un campione assoluto in questo fondamentale e, grazie proprio a questa caratteristica, riesce a mangiare il campo in una frazione di secondo. Sfruttando il suo alto livello tecnico riesce, poi, a farsi largo tra le maglie avversarie con un dribbling ubriacante e a scaricare il pallone alle spalle del portiere.

4) Milan 0-2 Inter

Due anni fa il derby tra Inter e Milan veniva deciso così. Una testata di Lukaku, salito praticamente in cielo, batte un impassibile Donnarumma. Un gol che mette in luce sia la potenza fisica dell’attaccante, sia la sua incredibile freddezza sotto porta.

3) Brescia 1-2 Inter

La Lu-La sbanca a Brescia. Questo gol del belga mostra un’altra sua incredibile caratteristica, spesso sottovalutata: il tiro dalla distanza.

2) Napoli 1-3 Inter

Un altro gol in cui Lukaku mostra la sua incredibile progressione in campo aperto. Contro il Napoli il belga è semplicemente inarrestabile: si fa tutto il campo, taglia sul sinistro e fulmina un incolpevole Meret.

1) Milan 0-3 Inter: Lukaku infiamma il derby

Ancora un derby, ancora in campo aperto, ancora una progressione inarrestabile. Il belga è una forza della natura, e lo dimostra scaraventando in rete la sfera con una potenza inaudita.