Un Posto al sole anticipazioni puntata di oggi, 29 giugno

Un Posto al Sole anticipazioni: ecco cosa succederà nella puntata di oggi, 29 giugno in onda su Rai 3

Un Posto al Sole anticipazioni: andrà in onda questa sera, 29 giugno 2022, alle 20:45, il nuovo episodio della nota soap di Rai 3. Ecco cosa succederà. Susanna, nonostante sia terrorizzata da Niko e dalla sua reazione, ha deciso che sarà sincera con il suo compagno; gli rivelerà tutte le scomode novità che l’attendono facendo il tirocinio da magistrato. La ragazza dovrà, infatti, lavorare con un collega di Nicotera e probabilmente si troverà di nuovo fianco a fianco con Eugenio stesso. Niko comincerà a temere di perdere di nuovo la sua compagna, che già una volta si è invaghita del marito di Viola. Riuscirà Susanna a convincerlo che le cose andranno diversamente e ama solo lui?

Cristina invece dovrà presto lasciare casa Ferri e Jimmy è disperato. Il bambino cercherà di raggiungere la sua fidanzatina e finirà per mettersi nei guai. Intanto tra Clara e Alberto sembra andare tutto liscio. Lui la sta aiutando ad affrontare le grandi novità appena arrivate nella sua vita e a prendere una decisione sul da farsi. Leggere o no la lettera di Tregara? Riccardo comincerà a capire di non essere per nulla simpatico a Michele. Quest’ultimo vorrebbe che il medico stesse ben lontano da sua figlia e non fa certo mistero di non essere contento che i due tornino insieme. Intuirà tutto questo anche se Rossella cercherà di convincerlo del contrario.

Oltre a Jimmy, innamorato perso di Cristina, c’è anche Bianca. La ragazzina, spinta da alcuni involontari suggerimenti da parte della sua famiglia, troverà un modo per attirare le attenzioni di Antonello, il suo compagno di classe, per cui ha preso una cotta.

