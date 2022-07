Calciomercato Salernitana, Ederson verso Bergamo: è fatta

Negli ultimi giorni il calciomercato in uscita della Salernitana ha subito dei rallentamenti. In particolare la trattiva con l’Atalanta per la cessione di Ederson era in stand-by. Nelle ultime ore, però, l’affare si è sbloccato ed è ormai cosa fatta. Il brasiliano dovrebbe arrivare a Bergamo già nella giornata di oggi per svolgere le visite mediche.

Ederson arriva all’Atalanta a titolo definitivo per una cifra che si aggira intorno ai 13-14 milioni di euro ai quali si aggiunge il cartellino di Lovato (che arriva a titolo definitivo) valutato 11 milioni di euro.

L’identikit di Lovato

Matteo Lovato è un difensore centrale classe 2000 che la scorsa stagione ha militato nel Cagliari pur essendo di proprietà dell’Atalanta. Già nel giro della Nazionale Under21, Lovato ha collezionato 47 presenze nel campionato di Serie A dimostrando di essere un difensore tenace e affidabile nonostante la sua giovane età. Alto 1,88 mt, Lovato vanta un fisico asciutto che gli permette dunque di avere una buona velocità sia negli spazi brevi che in quelli lunghi.

Cresciuto nelle giovanili del Padova e poi del Genoa, Lovato esordisce tra i professionisti in Serie C proprio con la squadra veneta nel 2019. L’anno seguente si trasferisce a titolo definitivo al Verona, con cui debutta in Serie A. La sua avventura in massima serie prosegue poi con i nerazzurri dell’Atalanta che lo acquistano a titolo definitivo e poi durante il calciomercato di gennaio lo cedono in prestito al Cagliari.