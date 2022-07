Calciomercato Milan, fatta per De Katelaere: i dettagli

Siamo finalmente alla fumata bianca per il passaggio di Charles De Katelaere al Milan di Stefano Pioli. Il colpo di calciomercato, rincorso per praticamente tutta l’estate, sembra finalmente essere in dirittura d’arrivo. Stando a quanto raccolto nelle ultime ore pare essersi trovato l’accordo sia tra le due società che tra i rossoneri e il forte trequartista belga. A giorni l’ufficialità.

Calciomercato Milan: le cifre per De Katelaere

Si è finalmente sbloccata la trattativa tra il Milan campione d’Italia ed il Brugge. Stando a quanto raccolto nelle ultime ore sembra essere stato trovato l’accordo tra le due società per una cifra vicina ai 35 milioni di euro richiesti dalla squadra proprietaria del cartellino. Al giovane trequartista classe 2001 dovrebbe andare una cifra pari a circa 2.5 milioni di euro a stagione fino al 2027. Niente clausola rescissoria, quindi, ed il Milan si è finalmente deciso ad offrire alla squadra belga la cifra richiesta.

Profilo e collocazione tattica

Charles De Katelaere è un trequartista mancino longilineo alto 1.90cm. Fa della fantasia e del dribbling nello stretto le sue armi principali. Dovrebbe svariare sulla trequarti alle spalle della prima punta, con licenza di sganciarsi per cercare l’inserimento in area e colpire di testa.