Calciomercato Milan, in arrivo De Katelaere: domani le visite

Finalmente il flirt di calciomercato tra il Milan e Charles De Katelaere giunge al termine. Il gioiellino belga è atteso oggi in Italia dove troverà la dirigenza nerazzurra ad accoglierlo a braccia aperte. Per le visite mediche bisognerà aspettare a domani, ma quel che è certo è che i rossoneri sono riusciti a mettere le mani su un talento assoluto. La cifra messa sul piatto per strappare il trequartista alla sua ex squadra è sicuramente importante, ma un profilo del genere vale tutti i soldi spesi dal Milan, poiché molto probabilmente vedrà la propria valutazione lievitare notevolmente da qui a poco tempo.

Calciomercato Milan: le cifre di De Katelaere

Il Milan è riuscito a mettere sul piatto una cifra davvero importante per assicurarsi le prestazioni di Charles De Katelaere. I soldi spesi per il cartellino del trequartista belga ammontano a 32 milioni di euro più 3 di bonus legati ad obbiettivi individuali e di squadra (all’apparenza facilmente raggiungibili).

Per convincere il calciatore a vestire nerazzurro è stata necessaria la sottoscrizione di un contratto pari a 2 milioni più bonus fino al 2027, ma non è da escludere che le cifre vadano a salire di anno in anno. Il trequartista, che svolgerà domani le visite mediche con il club rossonero, indosserà con molta probabilità la maglia numero 90.