Calciomercato Milan, ecco il doppio colpo Thiaw-Vranckx

Dopo giorni di ricerca finalmente i rossoneri sono riusciti a chiudere non solo il colpo in difesa, anzi hanno fatto di più. Mentre Malick Thiaw è ormai già da qualche ora a Milano, e sta svolgendo le consuete visite mediche di rito, il calciomercato del Milan prova a piazzare un nuovo colpo. Si tratta del centrocampista in forza al Wolfsburg Aster Vranckx, giovanissimo nazionale belga, classe 2002. I due giocatori provenienti entrambi dalla Bundesliga rappresentano ancora una volta la politica green della società.

Non è una novità che il Diavolo abbia deciso ormai da tempo di puntare su profili giovani. Grazie a questa nuova ideologia della società l’anno scorso è arrivato anche lo scudetto. Per questo motivo Maldini e Massara continuano ad abbassare l’età media della squadra di anno in anno. Il calciomercato del Milan ha già visto l’acquisto di Charles De Katelaere, il trequartista che ha brillato contro il Bologna nella scorsa giornata.

Thiaw e Vranckx: chi sono i due nuovi acquisti?

Malick Thiaw è un giovane difensore centrale proveniente dallo Shalke 04, classe 2001. Il tedesco ha esordito già a 18 anni nel massimo campionato teutonico. Dopo aver poi passato una stagione da titolare, è retrocesso con il club di Gelsenkirchen in seconda divisione. Alto 1,94 cm, è il classico difensore forte nel gioco e possente nei contrasti fisici. Una vera occasione di mercato per il Milan, che ha pescato bene in Germania.

Discorso un po’ diverso per Aster Vranckx. Come precedentemente detto, anche lui proviene dalla Bundesliga, precisamente dal Wolfsburg, ed è un classe 2002 belga. Gioca come centrocampista difensivo, ma può anche interpretare il ruolo di trequartista per la sua duttilità. Dopo un anno di apprendistato in Germania, il Milan sembra essersi interessato, vista anche la fine negativa della trattiva con Renato Sanches. Sarà lui il sostituto di Kessie?