Milan-Bologna, le probabili formazioni del match

Tra pochi minuti si giocherà l’ultima partita dell’anticipo della terza giornata di Serie A 2022/23. Il serale di questo sabato vedrà la sfida Milan-Bologna. I rossoneri dopo il pareggio a Bergamo contro l’Atalanta prova a riprendere il proprio ruolino di marcia. Il Bologna d’altro canto sembra aver iniziato a inquadrare la propria stagione dopo il pareggio complicato ottenuto in casa contro il Verona.

Pioli questa volta decide di schierare Giroud dal primo minuto al posto di Rebic come prima punta. Confermato Messias come esterno alto di destra, mentre viene schierato per la prima volta titolare De Katelaere al posto di Diaz. Sarà interessante osservare il giovane belga finalmente in campo.

Mihajlovic invece continua a schierare Medel perno centrale della sua difesa a 3.Insieme a lui, subito in campo il neo acquisto Lucumì. Sulla trequarti spazio al giovane Vignato, che giocherà alle spalle di Arnautovic e Barrow. Squalificato Orsolini, che salterà questa terza giornata di campionato.

Queste tutte le premesse per la sfida che vedrà affrontarsi Milan-Bologna.

Probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Katelaere, Leao; Giroud. All. Pioli. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Tourè, Florenzi, Gabbia, Kjaer, Adli, Pobega, Bakayoko, Saelemaekers, Lazetic, Diaz, Rebic, Origi.Indisponibili: Ibrahimovic, Krunic. Squalificati: -.Diffidati: -.

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Lucumì, Medel, Soumaoro; Lykogiannis, Schouten, Dominguez, De Silvestri; Vignato; Arnautovic, Barrow. All. Mihajlovic. A disposizione: Bardi, Bagnoli, Angeli, Sosa, Bonifazi, Kasius, Cambiaso, Amey, Mbaye, Ferguson, Aebischer, Soriano, Urbanski, Sansone, Raimondo. Indisponibili: -. Squalificati: Orsolini .Diffidati: -.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo

GUARDIALINEE: Dei Giudici e Margani

QUARTO UOMO: Meraviglia

VAR: Nasca

AVAR: Imperiale