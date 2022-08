Spezia-Sassuolo, le probabili formazioni del match

Tra pochi minuti si giocherà l’ultima partita dell’anticipo della terza giornata di Serie A 2022/23. Il serale di questo sabato vedrà la sfida Spezia-Sassuolo. I padroni di casa dopo un grande inizio contro l’Empoli sono usciti sconfitti 3-0 a casa dell’Inter alla seconda giornata. Percorso opposto a quello del Sassuolo che dopo aver perso la prima a Torino contro la Juventus, ha conquistato poi i primi tre punti a Lecce grazie ad un gol da cineteca di Mimmo Berardi.

Gotti da fiducia al suo schema tattico nonostante la brutta sconfitta di Milano. Ancora difesa a tre con Kiwior al centro, mentre Gyasi e Reca giocheranno da quinti di centrocampo. Tornato titolare definitivamente Nzola, che guiderà quest’anno l’attacco ligure.

Dionisi può contare finalmente sul rientro di Maxime Lopez a centrocampo insieme a Frattesi ed Henrique. Pinamonti partirà titolare con Alvarez pronto a subentrargli a gara in corso. Spazio per Kyriakopoulos come ala sinistra al posto di Ceide.

Queste tutte le premesse per la sfida che vedrà affrontarsi Spezia-Sassuolo.

Probabili formazioni

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Reca; Nzola, Strelec. All.: Gotti. A disposizione: Zoet, Zovko, Capradossi, Hristov, Kornvig, Bertola, Kovalenko, Sala, Holm, Ellertson, Ekdal, Podgoreanu, Maldini, Sanca. Indisponibili: Amian, Verde, Ferrer, Nguiamba, Sher. Squalificati: -.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos. All.: Dionisi. A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Ayhan, Tressoldi, Harroui, Obiang, D’Andrea, Thorstvedt, Alvarez, Ceide, Defrel. Indisponibili: Traore, Romagna, Muldur. Squalificati: -.

ARBITRO: Cosso

Guardalinee: Fiore-Macaddino

Quarto Uomo: Volpi

Var: Dionisi

Avar: Giallatini

TV: Dazn