Calciomercato Napoli: visite mediche per Szoboszlai

Il Napoli fa sul serio in questa fase di calciomercato per Dominik Szoboszlai. Stando a quanto raccolto dai colleghi di Canale 8, pare che gli azzurri abbiano fissato in Ungheria le visite mediche per un colpo super segreto. A spuntarla è proprio il nome del trequartista del Lipsia. Definitivamente accantonate le piste che portano a Dybala e a Deulofeu?

Calciomercato Napoli: la situazione Szoboszlai

Attualmente il calciatore ungherese (che secondo il noto portale online Transfermarkt ha una valutazione di circa 28 milioni di euro) percepisce uno stipendio netto vicino agli 8 milioni di euro a stagione. È probabile che, dopo l’ultima stagione leggermente sotto tono, la sua valutazione e le sue pretese siano scese notevolmente.

Il Napoli, che in questa sessione di calciomercato pare aver offerto a Dybala uno stipendio di circa 6 milioni a stagione, potrebbe mettere sul piatto una cifra simile per convincere il fortissimo trequartista ungherese a vestire d’azzurro. Al Lipsia andrebbero molto probabilmente i soldi che i partenopei hanno guadagnato dall’importante cessione di Kalidou Koulibaly al Chelsea.

Chi è Dominik Szoboszlai

Szoboszlai è un trequartista ungherese classe 2000. Predilige giocare in zona centrale del campo alle spalle della punta, ma all’occorrenza ha dimostrato di sapersi destreggiare egregiamente anche in posizioni laterali.

Molto strutturato fisicamente (186cm) fa della qualità di palleggio e della classe eccelsa le sue armi principali. Molto probabilmente un profilo come il suo è proprio ciò di cui il Napoli ha bisogno in questa concitata fase di calciomercato, sia per risollevare il morale dopo le importanti partenze dei suoi top, sia per dare a Spalletti il “numero 10” di cui la squadra ha bisogno.