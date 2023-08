Calciomercato Serie A, chi ha fatto meglio? Per Canovi, il Milan

di Redazione ZON

Il calciomercato di Serie A di quest’anno si è rivelato una turbolenta girandola di trattative, con il Milan che ha spiccato il volo come regina indiscussa della sessione.

Con almeno 7 nuovi acquisti sotto la propria cintura, i rossoneri si sono mossi con decisione per rafforzare la propria squadra in vista della prossima stagione. Le altre big si sono mosse anche loro nel tentativo di andare confermare quanto di buono fatto lo scorso anno.

È il caso dell’Inter che vuole rilanciare le proprie quotazioni internazionali anche analizzando le statistiche legate alle scommesse della serie A di Betway. La Roma, invece, è più sorniona ma deve assolutamente chiudere un paio di big per ritenersi soddisfatta: un centrocampista è in arrivato, ora manca la punta a supporto di Dybala.

Calciomercato Serie A, le parole di Canovi sul Milan: “Grazie alle cessione di Tonali ha potuto spendere”

Tra i nuovi volti della squadra milanese spiccano giocatori come Okafor, attaccante dotato di grande tecnica, Chukwueze, esterno offensivo dalla velocità pungente, e Reijnders, centrocampista olandese dal talento cristallino. Questi nuovi innesti potrebbero fornire al Milan la qualità e la profondità di rosa necessarie per affrontare una competizione impegnativa come la Serie A.

In questo senso, l’analisi di Canovi – intervistato negli ultimi giorni da Fulvio Collovati – è interessante: “Fino adesso il Milan è la squadra che si è mossa meglio. Ha ceduto Tonali con un atto di grande coraggio, ma economicamente era impossibile rifiutare quell’offerta. Il Milan è la squadra che si è mossa meglio anche perché, parliamoci chiaro, è quella che ha incassato di più con i 70 milioni provenienti dalla cessione di Sandro.”

La situazione intorno alle altre big di campionato

Ma il Milan non è stata l’unica squadra protagonista del calciomercato. La Roma, infatti, festeggia l’imminente arrivo di Renato Sanches, talentuoso centrocampista portoghese in grado di dare una nuova dimensione al gioco giallorosso.

La presenza di Sanches potrebbe rivelarsi cruciale nel centrocampo romanista, fornendo la creatività e la copertura difensiva di cui la squadra ha bisogno per affrontare la concorrenza della Serie A.

La Juventus, invece, è alle prese con un dilemma importante. L’allenatore Allegri, grande estimatore del calciatore belga Romelu Lukaku, sta cercando di convincere la dirigenza a vendere il promettente Dusan Vlahovic per finanziare l’arrivo del suo giocatore preferito.

La sua partenza potrebbe portare fondi significativi nelle casse della Juventus, aprendo la strada al tanto agognato arrivo di Lukaku.

L’Inter, invece, ha già fatto un colpo interessante con l’acquisto di Frattesi a rinforzare il centrocampo, ma ora si concentra sulla ricerca di una nuova punta. Tra i principali obiettivi dei nerazzurri ci sono due nomi importanti: Gianluca Scamacca e Álvaro Morata.

Scamacca, giovane attaccante italiano, ha mostrato ottime doti di finalizzatore nelle sue esperienze passate e potrebbe rappresentare un’aggiunta preziosa all’attacco dell’Inter. Morata, invece, è un attaccante esperto che ha già dimostrato il suo valore in Serie A con la maglia della Juventus

In conclusione, la sessione di calciomercato di Serie A di quest’anno è stata segnata da colpi importanti e dalle ambizioni delle grandi squadre italiane. Il Milan si è distinto per la sua attività frenetica, la Roma ha celebrato l’arrivo di un nuovo talento, la Juventus è alle prese con importanti decisioni tattiche, e l’Inter sta cercando di rafforzare ulteriormente la sua squadra per riconquistare il titolo nazionale.

Nonostante il calciomercato sia ancora in corso, i tifosi delle squadre italiane sono già in fibrillazione per l’inizio della nuova stagione che si prospetta emozionante e piena di sorprese.