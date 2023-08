Qualche idea per una vacanza estiva in Val di Sole

di Redazione ZON

La Val di Sole è una valle che si trova nel territorio del Trentino e che si sviluppa lungo il fiume Noce sino al lago artificiale di Santa Giustina presso Cles; è una sorta di paradiso naturale circondato dalle Dolomiti del Brenta, dal Gruppo dell’Adamello, dalla Catena delle Maddalene dal gruppo Ortles-Cevedale. La Val di Sole e l’adiacente Val di Non, attraversate dal fiume Noce, sono appunto dette “valli del Noce”.

La Val di Sole è un territorio ricco di sentieri escursionistici caratterizzato da una notevole varietà di paesaggi; il fondovalle vai dai 700 m s.l.m. di Malè fino ai 1.200 di Vermiglio; tra le montagne che circondano la valle ve ne sono alcune che superano i 3.500 m (Cevedale, Punta di San Matteo, Crozzon di Lares, Monte Carè Alto). Parte del territorio della Val di Sole è compreso nel Parco Nazionale dello Stelvio e nel Parco Adamello Brenta. La Val di Sole ha anche due valli laterali, la Val di Rabbi e la Val di Peio.

Val di Sole: un luogo ideale per una vacanza estiva

La Val di Sole è un luogo bellissimo in qualsiasi stagione dell’anno, ma in questo articolo vogliamo fornire qualche suggerimento per una vacanza nei mesi estivi; la prima dritta che vogliamo darvi è quella di prenotare il vostro soggiorno presso questo ottimo hotel con SPA in Trentino, l’Hotel Tevini, a Daolasa, un hotel 4 stelle Superior in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi vacanziere, anche dei più esigenti.

Fra i tanti servizi che questa struttura mette a disposizione dei suoi ospiti vi sono piscine, zone relax, SPA, saune, palestra, trattamenti wellness di vario tipo. Da non dimenticare poi l’eccellente offerta gastronomica che combina i sapori mediterranei con le specialità del territorio altoatesino.

Cosa fare in Val di Sole?

Il ventaglio di attività in Val di Sole è particolarmente ampio; innanzitutto è doveroso ricordare che subito dopo il vostro arrivo in hotel riceverete la Val di Sole Guest card che offre molti vantaggi nel corso del soggiorno estivo (una corsa al giorno su seggiovie, telecabine e funivie della Val di Sole), libera circolazione su vari pullman e sui bike bus e bike train della valle, accesso gratuito nei principali musei, siti storici e naturalistici e tanto altro ancora. Detto ciò, ecco qualche suggerimento sulle cose da fare.

Se amate le passeggiate vi consigliamo una facile escursione (circa 4 km) che parte dal paese di Pellizzano, che si trova a poca distanza dal vostro hotel, e porta al Lago dei Caprioli.

Un’escursione abbastanza facile è poi quella dalla Malga Dimaro fino al lago delle Malghette che offre una stupenda vista sulle Dolomiti del Brenta.

Consigliata è anche l’escursione che porta cascate di Saèntin Val di Rabbi. La partenza è da Rabbi, si seguono le indicazioni che portano al parcheggio Coler; si lascia l’auto e poi si cammina fino alla Malga Stablasolo che è il punto di partenza per effettuare il giro delle cascate.

Agli amanti della bici consigliamo la ciclabile della Val di Sole che costeggia il fiume Noce che tra l’altro è un fiume ideale per chi ama praticare il rafting.

Se il rafting è troppo audace per voi, potete provare con il golf; basta recarsi nei golf club in località Colli oppure in località Valbione.