Baronissi, trasporto scolastico: pubblicato l’avviso

di Rita Milione

E’ stato pubblicato l’avviso per aderire al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2023/24. Possono richiederlo gli alunni che abbiano residenza nel Comune di Baronissi o che, pur non avendo la residenza, frequentino una scuola del territorio. In tale ipotesi l’utilizzo dello scuolabus, in caso di capienza, è consentito da una fermata prevista dal percorso stabilito. Sarà data priorità ai residenti e a coloro che abitano a più di 700 metri di distanza dalla scuola di riferimento (intesa come quella più vicino a casa).

Nel caso in cui il numero delle istanze pervenute risulti superiore alle possibilità organizzative del servizio, si darà priorità agli alunni con residenza più distante dalla scuola. E’ previsto un ticket mensile di 30 euro per il primo figlio, di 45 euro per due figli e di 55 euro per 3 o più figli paganti lo scuolabus. L’istanza deve essere compilata esclusivamente on line accedendo al sito www.comune.baronissi.sa.it link “Servizi Scolastici” o all’App Municipium. È necessario lo SPID. Il termine per la presentazione è il 29 agosto 2023.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Politiche Educative al numero 089.828238. Dopo aver inviato l’istanza, le comunicazioni circa lo stato di avanzamento della pratica saranno consultabili direttamente nella propria Area Utente, cliccando su “Consultazione Pratiche”.