Baronissi, il Comune riattiva il servizio di pre e post accoglienza scolastica

di Rita Milione

Il Comune di Baronissi riattiva il servizio di pre e post accoglienza scolastica. E’ stato pubblicato l’avviso destinato alle famiglie lavoratrici interessate al servizio di accoglienza, vigilanza e assistenza degli alunni delle scuole primarie, nelle fasce orarie precedenti e successive al normale orario scolastico.

“Riattiviamo il servizio dopo gli anni dell’emergenza pandemia – evidenzia il sindaco Gianfranco Valiante – con la volontà di sostenere concretamente le famiglie lavoratrici. Un intervento che concorre all’effettiva attuazione del diritto allo studio, per fornire un grande sostegno nei confronti di tutte quelle famiglie che, per esigenze lavorative, hanno necessità di anticipare e/o posticipare la permanenza a scuola dei propri figli rispetto all’orario scolastico. La conciliazione tra lavoro e famiglia è una importante priorità”. “Un servizio utile e apprezzato a favore del mondo scolastico – spiega la delegata all’istruzione Luisa Genovese – che l’amministrazione comunale ha riprogrammato dopo anni di stop e che era particolarmente atteso da tante famiglie”.

La pre accoglienza comincia dalle ore 7.30 e termina all’inizio dell’orario scolastico. La post accoglienza termina 60 minuti dopo la fine dell’orario scolastico nei soli giorni in cui è effettuato il tempo normale con uscita alle 13.15 oppure 13.30. La domanda va presentata entro le ore 23.59 del 27 agosto 2023 accedendo al sito www.comune.baronissi.sa.it – sezione Servizi Scolastici. E’ necessario possedere le credenziali SPID. Le domande saranno accolte secondo l’ordine di presentazione fino a capienza dei posti disponibili in relazione agli spazi esistenti. Tutte le info per la documentazione e costi sul sito del Comune.