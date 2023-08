Oroscopo Branko venerdì 4 agosto 2023: Pesci oculato

Cari Ariete, la vostra fortuna è al top in questo fine settimana, quindi state con gli occhi bene aperti perchè le opportunità che potrebbero capitarvi sono davvero tante.

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la vostra compatibilità con gli altri non sarà al massimo in questo fine settimana. Potrebbero nascere frequenti malintesi e incomprensioni.

Cari Gemelli, la vostra vita sta vivendo fasi altalenanti in cui le gioie si stanno alternando a momenti di scoramento. Le opportunità che vi stanno capitando sono davvero ghiotte, spetterà a voi saperle sfruttare a dovere.

Cari amici del Leone, la vostra compatbilità con gli altri è al top in questa fase. Riuscite facilmente a persuadere gli altri sulla bontà delle vostre ragioni e riuscite a conquistare gli altri con la vostra eloquenza.

Scorpione

Cari Scorpione, in questo periodo la fortuna non sembra sorridervi affatto. Questa fase un po’ destabilizzante sta mettendo a dura prova il vostro equilibrio interiore. Cercate di non farvi sopraffare dall’ansia.