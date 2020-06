L’Atalanta di Gian Piero Gasperini dovrà difendere il quarto posto per la Champions alla ripartenza: inizio sprint contro la Lazio e gran finale con l’Inter

Una sorpresa non lo è più ormai: l’Atalanta di Gian Piero Gasperini lotta per l’Europa ormai da tre stagioni e dopo lo stop forzato per la pandemia da Coronavirus punterà a conquistare la Champions League per il secondo anno consecutivo.

Prima dello stop, l’Atalanta si è fermata al quarto posto con 45 punti ed una partita da recuperare (il 19 giugno contro il Sassuolo) a +3 sulla Roma, prima diretta rivale nella corsa alla Champions, ed a -6 dall’Inter (anch’egli con una partita da recuperare).

La Dea ripartirà col botto: il 24 giugno è in programma il big-match contro la Lazio e avrà l’occasione di essere decisivo già per la lotta scudetto. Nelle restanti undici giornate sarà un’alternarsi di sfide tra centro e bassa classifica (tra queste spicca la partita contro il Napoli del 2 luglio). L’11 luglio i bergamaschi saranno ancora arbitri dello Scudetto nella sfida contro la Juventus in programma all’Allianz Stadium. Interessante anche la sfida del 18 luglio al Bentegodi contro un Hellas Verona che proverà a giocarsi le carte giuste per sognare un posto in Europa League al termine del campionato.

Il finale di stagione sarà nel segno dei derby lombardi contro le milanesi: prima la sfida al Milan a San Siro tra il 25 ed il 26 luglio poi all’ultima giornata sarà contro l’Inter di Conte tra l’1 ed il 2 agosto. Contro i nerazzurri potrebbe addirittura trattarsi di uno spareggio per il gradino più basso del podio.

Non va dimenticato che dopo la fine del campionato, la Dea sarà attesa (qualora dovessero giocarsi) dai quarti di finale della Champions League. Nelle prossime settimane, l’UEFA deciderà il metodo da adottare per completare gli ottavi di finale (l’Atalanta si è già qualificata) e il completamento del torneo.

Tornando al campionato, Gasperini ha dichiarato: “Giocheremo per la città di Bergamo e pensando alle vittime di questa pandemia. Verremo spinti verso la Champions“. Sarà così? Al campo l’ardua sentenza.

Il calendario dell’Atalanta

Recupero 25ma. giornata – SASSUOLO* (21/06 ore 19:30)

27ma. giornata – LAZIO (24/06 ore 21:45)

28ma. giornata – Udinese (28/06 ore 19:30)

29ma. giornata – NAPOLI (02/07 ore 19:30)

30ma. giornata – Cagliari (05/07 ore 19:30)

31ma. giornata – SAMPDORIA (08/07 ore 21:45)

32ma. giornata – Juventus (11/07 ore 21:45)

33ma. giornata – BRESCIA (14/07 ore 21:45)

34ma. giornata – Hellas Verona (18/07 ore 17:15)

35ma. giornata – BOLOGNA (21/07 ore 19:30)

36ma. giornata – Milan (da definire)

37ma. giornata – Parma (da definire)

38ma. giornata – INTER (da definire)

*IN MAIUSCOLO LE PARTITE IN CASA

