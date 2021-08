Camila Giorgi vince il WTA 1000 a Montreal: il nuovo ranking dell’azzurra

Coronata una settimana da sogno per Camila Giorgi: la vittoria al WTA 1000 a Montreal le permette un salto importante in classifica. Ed ora il sogno della testa di serie agli US Open

A 29 anni e 6 mesi, dopo più bassi che alti, Camila Giorgi riesce finalmente ad indovinare la settimana perfetta della sua carriera, vincendo il WTA 1000 a Montreal, diventando la seconda italiana nella storia a riuscire nell’impresa dopo Flavia Pennetta.

L’azzurra ha completato l’opera nella domenica di Ferragosto quando ha avuto la meglio sulla ceca Karolina Pliskova (nuova numero 4 del ranking WTA) in finale con il punteggio di 6-3 7-5, sollevando così il trofeo al cielo per la prima volta in un torneo 1000 femminile. Una vittoria che è il coronamento di un periodo di forma eccezionale: dopo la semifinale di Eastbourne (costretta poi al ritiro) ed i quarti di finale ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 (sconfitta dalla Svitolina), Camila riesce a superare tutti gli ostacoli davanti a sè (Mertens, Kvitova, Gauff, Pegula e, infine, la già citata Pliskova), trionfando sul cemento canadese.

Un risultato che le permette di fare un balzo importante nel ranking WTA: infatti, la marchigiana – partita da numero 71 ad inizio settimana – si ritrova al 34° posto in classifica (+37) con 1978 punti conquistati, prima italiana del ranking. Un piazzamento che le fa vedere da vicino la possibilità di agguantare un posto da testa di serie agli US Open, l’ultimo grande Slam della stagione, in programma ad inizio settembre. Balzo importante anche per quanto riguarda la Race: un +35 che permette alla Giorgi di salire al 23° posto.

Per la 29enne azzurra c’è la possibilità di migliorare ulteriormente la posizione, visto che immediatamente è in programma il torneo di Cincinnati. La Giorgi è stata sorteggiata – ironia della sorte – contro la statunitense Pegula, colei che è stata sconfitta in semifinale a Montreal dall’azzurra. L’esordio avverrà nella giornata di martedì e Camila dovrà superare immediatamente l’euforia per la vittoria in Canada, così da rimanere concentrata in vista degli obiettivi futuri.

In una carriera molto complicata, dal punto di vista dei risultati, adesso la Giorgi piomba improvvisamente nel suo momento migliore e l’intenzione è quello di continuare su questa scia.