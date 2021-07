Tokyo2020, super Camila Giorgi: sconfigge Pliskova, è ai quarti di finale

Grande prestazione di Camila Giorgi che raggiunge i quarti di finale nel tennis a Tokyo2020: l’azzurra sconfigge la Pliskova in due set

Una piacevole sorpresa ai Giochi Olimpici di Tokyo2020 arriva dal tennis: Camila Giorgi strappa il pass per entrare nei quarti di finale del tabellone femminile. L’azzurra si è imposta in due set contro Karolina Pliskova, numero 7 del ranking WTA e testa di serie numero 5 in queste Olimpiadi.

La marchigiana ha sempre avuto il comando del match contro la ceca, mettendo la testa avanti dal 5° game del primo set e chiudendolo sul punteggio di 6-4. Invece nel secondo è un autentico dominio della Giorgi che strappa il servizio immediatamente alla Pliskova e trova addirittura un doppio break che la porta sul 5-1 anche rapidamente, prendendosi due possibilità per servire nel tentativo di chiudere il match. E sul servizio dell’ottavo gioco, l’azzurra chiude la pratica con un 6-2 senza appello.

Ai quarti di finale in quel di Tokyo, la Giorgi dovrà vedersela contro l’ucraina Svitolina, uscita vincente in tre set contro la Sakkari. Altra dura prova per l’azzurra ma adesso si sogna l’entrata in zona medaglia, sarebbe un evento storico. Intanto, sempre nel campo femminile, dopo l’eliminazione della Barty, fuori dai Giochi anche Osaka e Krejcikova.