Tokyo 2020, Tennis: Fognini e Giorgi agli ottavi, out Sonego

Continua il percorso di Fabio Fognini e Camilla Giorgi, entrambi qualificati agli ottavi di finale di Tokyo 2020: ora Medvedev e Pliskova

Proseguono anche le Olimpiadi del Tennis, con l’Italia ancora in gioco grazie a Fognini e Giorgi, entrambi agli ottavi di Tokyo 2020. Il bielorusso Egor Gerasimov, n.79 del ranking, si arrende in due set (6-4 7-6) al tennista italiano. Piccolo intoppo ad inizio partita, con Fabio che preoccupa tutti per un ritardo di dieci minuti, facendo temere un ritiro, poi scongiurato. Scivola senza troppo problemi il primo set, mentre il secondo termina in rimonta dopo un parziale negativo di 0-3.

Non ce la fa invece Sonego contro il georgiano numero 41 al mondo Nikolosz Basilashvili: 6-4 3-6 6-4, il risultato finale. Continua l’ottimo percorso di Camilla Giorgi, che dopo aver superato la Brady al primo turno, vince anche contro Elena Vesnina (6-3, 6-1).

I prossimi avversari

Fognini agli ottavi di finale affronterà Medvedev, il numero due al mondo. Non sarà di certo una passeggiata di salute, anzi servirà un’impresa per superare il turno e continuare il sogno Tokyo 2020. La ceca Karolina Pliskova, n.7 del ranking e 5 del seeding, sarà invece l’avversaria di Camilla Giorgi. Altro pezzo grosso per tentare di andare avanti nel torneo.