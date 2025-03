Campagna, arrestata con cocaina e marijuana: nei guai una donna di 43 anni

di Redazione ZON

Il 22 marzo, a Campagna (SA), i Carabinieri della Sezione Operativa del N.O.R.M. della Compagnia di Eboli e quelli della Stazione di Campagna hanno proceduto all’arresto di una donna, per “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”, in quanto, la stessa, secondo le ipotesi accusatorie della Polizia Giudiziaria operante, a seguito di perquisizione veniva trovata in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso di 431,00 gr circa, 1 kg circa di marijuana, un bilancio di precisione, nonché 65,00 euro in contanti.