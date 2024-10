Campagna, arrestata la donna responsabile dell’incidente che tolse la vita a due carabinieri

di Redazione ZON

La Squadra Mobile di Salerno, insieme alla Direzione Centrale Polizia Stradale di Roma e al Gabinetto Centrale di Polizia Scientifica, ha eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di L.N., indagata per omicidio stradale plurimo aggravato. La misura, disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura, riguarda il drammatico incidente avvenuto il 6 aprile 2024 a Campagna, in cui persero la vita due carabinieri e un altro automobilista.

L’incidente

L’incidente, avvenuto sulla SS91 in via Calli, ha visto coinvolta una pattuglia dei Carabinieri e una Range Rover Evoque, condotta dall’indagata, che, secondo la ricostruzione della Procura, viaggiava ad una velocità compresa tra 128 e 133 km/h, superando di 64 km/h il limite consentito. L’impatto con la vettura dei militari, violentemente colpita sul lato destro, ha causato il decesso immediato di uno dei carabinieri, mentre l’altro è morto successivamente in ospedale. Anche un altro automobilista, coinvolto nello scontro, è deceduto giorni dopo.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile e dal Laboratorio Centrale di Polizia Stradale di Roma, hanno incluso l’analisi dei filmati di sorveglianza e rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. La donna, che è risultata positiva sia all’alcol test che al precursore della cocaina, ora si trova agli arresti domiciliari in attesa del processo.