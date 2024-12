Campagna, la Protezione Civile rinforza la sua colonna mobile di emergenza

di Redazione ZON

Campagna, 30 DICEMBRE 2024 – Si è svolta nel pomeriggio di ieri, presso la Sede della Protezione Civile al Quadrivio di Campagna, la presentazione dei nuovi automezzi e la nuova attrezzatura acquistati nel 2024 e che vanno a rafforzare le dotazioni del nucleo.

Alla cerimonia hanno preso parte il Sindaco Prof. Biagio Luongo, la Consigliera Delegata alla Protezione Civile Sig.ra Sara Romanzi, gli assessori ed i consiglieri comunali e tutti i volontari effettivi e tirocinanti appartenenti al Nucleo.

I volontari hanno illustrato a tutti i presenti le nuove attrezzature:

drone termico ad alta risoluzione ed elevata sensibilità;

automezzo Runner Bucher polivalente 4X4 ricevuto in comodato d’uso dalla Protezione Civile Regionale;

carrello traino rimorchio con allestimento modulo per emergenze idrogeologiche;

postazione mobile di segreteria in emergenza composta: 1 pc portatile, una stampante multifunzione ed un generatore elettrico da 1,4 Kwh.

È stata anche l’occasione per fare un bilancio dell’attività svolta nel 2024, che ha visto il nucleo particolarmente impegnato in attività di formazione ed addestramento con l’inserimento di 12 nuovi volontari, portando così l’organico a 44 unità (+13% rispetto al 2023).

Drone Fly Team

In questo anno è stata anche formata un’apposita squadra: ”DRONE FLY TEAM” di 21 volontari abilitati alla conduzione di droni con appositi patentini, che con follow-up dedicati hanno sviluppato un modello operativo di pronto intervento.

La collaborazione con la scuola

Per la prima volta è stato avviato un percorso di collaborazione con gli istituti scolastici del territorio, soprattutto scuola primaria e secondaria di I grado sul tema “La Protezione Civile e le buone pratiche di comportamento in situazioni di emergenza” che ha riscosso un notevole successo.

Anche l’attività di supporto alla Protezione Civile Regionale è stata intensa: due sono state le convenzioni regionali sottoscritte per il pattugliamento e lotta attiva della squadra antincendio boschivo, inoltre il nucleo è stato attivato in occasione dell’emergenza bradisismo a Pozzuoli e sbarco emigranti a Salerno.

Sono state consegnate anche le divise ai nuovi volontari effettivi che hanno completato il periodo di tirocinio ed il percorso formativo. Da sottolineare l’ingresso di due neo diciottenni che intrapreso e concluso tutto il percorso per entrar a far parte di questo gruppo comunale di Protezione Civile.

Le dichiarazioni del Sindaco

Il Sindaco nell’augurare un buon anno a tutti i presenti, ha sottolineato come la presenza ed il lavoro svolto dai volontari del Nucleo Comunale di Protezione Civile Città di Campagna sia fondamentale per la comunità, ed ha dichiarato: “Saper di poter contare su uomini e donne che in maniera del tutto gratuita, mettono a disposizione la loro professionalità ed il loro tempo per l’intera collettività, non è semplice da ottenere ai tempi d’oggi. Ringrazio a nome mio e di tutta l’Amministrazione che rappresento e soprattutto a nome di tutti i cittadini, i volontari per il loro impegno, la loro professionalità e la loro dedizione quotidiana per la nostra Città. L’Amministrazione sarà sempre pronta a supportare e gratificare il vostro operato, con l’obbiettivo comune di crescere sia numericamente che professionalmente, continuando quel percorso di valorizzazione iniziato qualche anno fa.”



Per contatti:

Nucleo Comunale Protezione Civile Campagna cell: 333.4950132

Per foto Pagina Facebook: https://www.facebook.com/protezionecivilecampagna/