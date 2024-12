Pellezzano, fine anno 2024: il bilancio delle attività del Comune

di Redazione ZON

Un altro anno è passato. Il sesto consecutivo targato Francesco Morra, con finestra sul settimo anno, che per il Comune di Pellezzano si prospetta carico di aspettative con l’obiettivo di rendere questo territorio sempre più punto di riferimento della Valle dell’Irno e della Provincia di Salerno.

Fine dell’anno 2024 e tempo di bilancio per l’Amministrazione Comunale del Sindaco Morra, al suo secondo mandato consecutivo, dopo la riaffermazione delle elezioni dello scorso anno.

Descrivere tutti gli interventi realizzati in 365 giorni di azione di governo è impresa ardua. Di seguito verrà esposta una sintesi delle principali attività amministrativa.

Il Progetto “Scuole Sicure”

Il 2024 è cominciato con il Progetto “Scuole Sicure”, che ha riguardato l’installazione di 12 nuovi punti di osservazione nelle aree dei plessi scolastici della scuola secondaria di primo grado in via Fravita alla frazione Capezzano, della scuola primaria di via Nicola Russo a Coperchia, della scuola primaria di via Santa Maria Amato a Capriglia e della scuola primaria di via della Quercia a Capezzano. Senza dimenticare, il prestigioso riconoscimento di “Pellezzano Città Turistica”, ottenuto con il varo di un’apposita Delibera di Giunta Regionale.

Premio Eccellenze Italiane

A febbraio, il Primo Cittadino, presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica a Roma riceve il “Premio Eccellenze Italiane” 2023/2024. Questo mese è stato anche segnato dal tragico ed improvviso decesso di Dino Albano, volontario della Protezione Civile “S. Maria delle Grazie”, colpito da un malore durante la sfilata dei carri di Carnevale, ricordato da tutti con grande affetto. Un importante intervento da sottolineare, nel mese di marzo, è stata l’emissione di una delibera di Giunta per garantire la tutela della retribuzione minima salariale a favore dei lavoratori.

La campagna di premialità per la raccolta dell’alluminio

Ad aprile, poi, l’Ente ha potenziato il suo organico con tre nuove assunzioni e ha avviato la campagna di premialità per la raccolta dell’alluminio al fine di sensibilizzare sempre più i cittadini al rispetto della raccolta differenziata, con l’introduzione di un metodo innovativo per la raccolta della carta attraverso apposito sacchetto, seguito dall’installazione sul territorio dei distributori smart per il ritiro dei kit della raccolta differenziata. Sempre sul fronte ambientale l’Ente è stato premiato sia come Comune Riciclone, per la percentuale della raccolta differenziata che ha superato il 78%, sia come Comune Rifiuti Free 2024, con una produzione di rifiuto secco residuo inferiore ai 75 kg all’anno per abitante. Senza dimenticare, il mese successivo, l’inaugurazione del nuovo asilo nido e del Centro Cottura nell’ambito di “Educampus” progetto di educazione e crescita dei bambini dai 0 ai 13 anni.

In estate, da evidenziare, la riapertura della Scuola dell’infanzia e primaria di via A. Vitale a Pellezzano Capoluogo a seguito dei lavori di messa in sicurezza ed adeguamento strutturale e i lavori di efficientamento ed adeguamento energetico dell’edificio scolastico in via Fravita alla frazione Capezzano. Importante anche il Protocollo di Intesa tra Comune di Pellezzano e Associazione Aisa per la salvaguardia e tutela ambientale. Grande soddisfazione è stata espressa anche per il finanziamento ottenuto dal Comune di Pellezzano per un importo pari a 250mila euro destinati all’efficientamento energetico del Centro Polifunzionale “Giovani + Nicolas e Ilaria” in via Eroi di Nassiriya alla frazione Coperchia.

Giornata Internazionale del diabete nel ricordo di Alessandro Farina

Altro momento indimenticabile e scolpito nella memoria collettiva è stata l’accoglienza che una delegazione di Pellezzano, guidata dal Sindaco Morra, ha ricevuto lo scorso mese di novembre da Papa Francesco, in occasione della Giornata Internazionale del diabete nel ricordo di Alessandro Farina.

Eventi culturali

Sul fronte Cultura non si possono dimenticare le visite sul territorio comunale di personaggi del calibro di James Senese, che nel maggio scorso tenne un concerto jazz sull’Eremo dello Spirito Santo alla frazione Capriglia destinato a passare alla storia come uno degli eventi musicali più importanti degli ultimi decenni. E ancora “I Racconti d’Estate” che hanno visto protagonisti Gianluca Di Marzio, Paolo Conticini, Violante Placido, Giampaolo Morelli e molti altri.

Anno che si è concluso in grande stile con l’installazione del Presepe della Misericordia, nei Giardini antistante Palazzo di Città, concesso dall’Abbazia di Montevergine.

“E’ stato un anno intenso – ha dichiarato il Sindaco Morra – tanti gli interventi realizzati sul fronte dei lavori pubblici, dell’edilizia scolastica, della tutela ambientale, della cultura, delle politiche sociali e della valorizzazione del territorio. Altre sfide ci attendono nell’anno ormai alle porte, durante il quale, tutta la squadra di governo sarà pronta ad offrire il proprio impegno incondizionato nel solo ed esclusivo interesse della Comunità di Pellezzano”.

Con questo messaggio il Primo Cittadino augura a tutta la Cittadinanza un buon fine e uno splendido inizio del 2025.