Campagna, ruba carta prepagata ed effettua prelievi: nei guai un uomo

di Rita Milione

In data odierna, i Carabinieri della Stazione di Campagna hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa, dal G.I.P. del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura, nei confronti di un uomo, per furto aggravato e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, in quanto, secondo l’ipotesi accusatoria, l’indagato, a novembre 2023, appropriandosi della carta prepagata da una borsa presente su un auto in sosta, eseguiva dei prelievi indebiti per alcune centinaia di euro.

Il provvedimento cautelare adottato è suscettivo di impugnazione e le accuse così come formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.