Battipaglia, trovati in possesso di stupefacenti: arrestati

di Rita Milione

In data 13 gennaio, gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. Distaccato di Battipaglia, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, due persone in quanto individuati in possesso di stupefacente e precisamente di grammi 10 di cocaina e grammi 18 di hashish, occultati sotto un tavolino di un circolo ricreativo del centro cittadino di Battipaglia nonché la somma di euro 4000,00.