Oroscopo Branko martedì 16 Gennaio 2024: Acquario concentrato

Amici dei Gemelli, è giunto il momento di fare un po’ di piazza pulita nella vostra vita. E’ venuto il momento di capire quali sono i veri amici ai quali dovrete legarvi strettamente anche in futuro e quali sono le persone che dovrete mettere alla porta.

Qualcuno potrebbe cercare di rivaleggiarvi o di mettervi i bastoni tra le ruote. In questi casi serve sempre calma e prudenza.

Amici del Leone, la Luna in Ariete porterà delle liete notizie che potrebbero mutare la vostra situazione attuale.

Vergine

Secondo l’oroscopo di oggi, dovrete cercare di ritagliare un po’ di tempo in più per voi e per i vostri interessi. Cercate di crearvi i vostri spazi.