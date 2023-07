Campania, Anas: al via il primo fine settimana di esodo estivo

di Rita Milione

Al via le grandi partenze nel primo fine settimana di esodo estivo con spostamenti di breve e lunga percorrenza lungo la rete stradale di competenza Anas (Società del Polo infrastrutture del Gruppo FS Italiane). Viabilità Italia prevede bollino rosso, a partire dal pomeriggio di oggi e per le giornate di sabato 29 e domenica 30 luglio. In Campania, in particolare, oltre all’autostrada A2 “del Mediterraneo” ed alle strade statali delle costiere (SS145 “Sorrentina” e SS163 “Amalfitana”) saranno interessate da flussi di traffico veicolare intensi le strade statali che conducono alle principali località turistiche balneari o montuose quali: la SS18 “Tirrena Inferiore”, la SS18/VAR “Cilentana”, la SS372 “Telesina”, SS19 “delle Calabrie”, SS7/bis “di Terra di Lavoro”, 7 “Appia Ofantina” e la SS90 “delle Puglie”.

Tra i principali lavori in corso di esecuzione ricordiamo quelli in corso nella canna in direzione Salerno della galleria ‘Monte Pergola’ su Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”, che rende necessaria l’attivazione del doppio senso di marcia nella canna del tunnel in direzione Avellino, precedentemente adeguata e le limitazioni già note per il traffico pesante e gli interventi di manutenzione sui viadotti ‘Ficarola’ e ‘Massavetere’ che rendono necessaria la chiusura al traffico di una tratta della strada statale 19/ter “delle Calabrie” a Caggiano (SA).

Per agevolare la viabilità – secondo quanto stabilito durante specifico COV (Comitato Operativo per la Viabilità), sotto l’egida della Prefettura di Avellino – lungo la strada statale 7 “Appia” Ofantina in considerazione dei lavori in corso sul viadotto ‘Parolise I’ (al km 313,525) e ‘Parolise II’ (al km 313,690), in provincia di Avellino, durante tutti i fine settimana del mese di agosto ed anche in occasione del Ferragosto, Anas attiverà presidi di personale su strada.

Già rimossi dallo scorso 14 luglio anche i canteri precedentemente attivi in corrispondenza di alcuni sovrappassi ad Agropoli (SA), lungo la SS18/VAR “Cilentana”.

Anas ricorda che sull’intero territorio nazionale è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti (con massa superiore a 7,5 tonnellate) dalle 16.00 alle 22.00 di oggi, venerdì 28 luglio, sabato 29 dalle 8.00 alle 16.00 e domenica 30 luglio dalle 7.00 alle 22.00.